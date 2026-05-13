◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４Ｘ―２広島＝延長１２回＝（１３日・福井）巨人の２年目左腕・宮原駿介投手（２３）がプロ初勝利をマークした。自身が遊撃内野安打で１点を勝ち越された直後の延長１２回、坂本勇人内野手（３７）が逆転サヨナラ３ランを放って記念の白星が舞い込んだ。「最後、勇人さんがカッコよく決めてくれて…。打ってくださった勇人さんに感謝したい。運良すぎです…！」と感謝しきりの宮原。２人でお立ち台