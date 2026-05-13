鹿児島ユナイテッドFCは13日、DF広瀬健太(33)に第1子が誕生したことを発表した。広瀬は2022年にAC長野パルセイロから鹿児島へ完全移籍。今季はここまで6試合に出場している。クラブ公式サイト上で「私事ではありますが、このたび無事に赤ちゃんが誕生しました! 母子共に健康で、頑張ってくれた奥さんと赤ちゃんには感謝しかありません! 父としても、選手としても、より責任感をもち、成長していけるよう、今後も精進してまい