警察によりますと、北島町中村のディスカウントストアの駐車場で5月13日午後7時すぎ、停車しようとしていた普通乗用車が車止めを乗り越えて、歩いていた女性に衝突し、さらに店舗の窓ガラスに衝突する事故がありました。女性は病院に搬送時、意識がなかったということです。普通乗用車を運転していたのは、60代の女性でした。警察が事故の原因などを調べています。（5月13日22：20時点）