2024年に、“不適切投稿”で一時芸能界から遠ざかっていたフワちゃん。その後、休養期間を経て、女子プロレス界で復活を遂げている。その成長ぶりがうかがえる彼女の投稿が、話題を呼んでいる。「5月11日、フワちゃんはXで《プロレスの試合がぁる日の1日VLOGを撮りました☆》と投稿し、一本の動画を公開。プロレスの試合当日の様子をまとめたものですが、フワちゃんの起床から試合終了後まで克明に記録されていました。フワちゃ