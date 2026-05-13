5月4日、佐賀・鳥栖市にある住宅で、高級ブランドの衣類や腕時計など250点以上が盗まれました。侵入された部屋はぐちゃぐちゃに荒らされていました。被害男性：ここに置いていた服や靴（が盗まれた）。被害総額は1億7000万円相当。同じような事件は全国で相次いでいます。ゴールデンウィーク中には、福井市の高級ブランド店2軒が狙われました。被害額はあわせて1億2000万円ほど。さらに、名古屋市の住宅でも被害があり、被害額は1