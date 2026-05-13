元大阪府知事・元大阪市長の橋下徹氏が、5月12日放送の『旬感LIVE とれたてっ！』（フジテレビ系）に出演。新潟・北越高校バス事故をめぐる発言が、思わぬ形で自身への“ブーメラン”となっている。「この日、北越高校のソフトテニス部員が死亡したバス事故を受け、橋下氏は『今、顧問が全責任を負ってしまって、大変な心労というか、精神的な負担になっている』と発言。続けて、『運転手がまず一番悪いし、学校の組織としても