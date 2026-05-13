広島市西区で住宅2棟が全焼する火事がありました。今のところ、けが人の情報は入っていません。■ 久保田 栄作 記者リポート「現在、火事の消火活動が行われています。白煙で家全体が見えない状態になっています。」火事があったのは、広島市西区己斐上の住宅です。消防と警察によると、午後2時半ごろ、「家の近くの屋外のごみが燃えている。建物に燃え移りそう」などと通報が相次ぎました。■付近の住民「裏から入ると