下関市に本社を置く山口フィナンシャルグループは13日、設立20周年を記念したロゴと、CMシリーズの最新作を発表しました。下関市の山口フィナンシャルグループ本社で13日、新しいロゴが発表されました。山口フィナンシャルグループはことし10月に設立20周年を迎えるに当たり、多様な価値観、多様な人材などが重なり合いながら未来を形作っている姿を表現しているということです。また、CMシリーズの