災害時のペットとの避難についてお伝えします。ペットも避難所にやってくるイメージは持っていますか？国は、飼い主がペットを連れて避難する「同行避難」を推進していて、今後より促進していく方針なので、広島市をはじめ多くの自治体で、基本的には一緒に避難して大丈夫です。ただ、ポイントがあります。避難所には動物が苦手な人もいるので、基本的には避難所では、人とペットは分かれて過ごすことになります。