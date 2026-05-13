ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月13日の放送に経済評論家の佐藤治彦が出演。今週、アメリカのベッセント財務長官が来日した理由についてコメントした。片山さつき財務大臣、高市早苗首相らと会談した背景には何があったのか。 長野智子「報道では日本が何度も為替介入を