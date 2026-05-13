これからの気象情報です。 14日(木)は、今日のようなムシ暑さはなさそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。 ◆5月14日(木)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われて、日中いっぱいはよく晴れるでしょう。 夜は雲が増えますが、天気のくずれはない見込みです。 最高気温は、19～22℃の予想です。 ・中越地方 朝から青空が広がるでしょう。