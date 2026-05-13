ミスドの伝説的食感が帰ってきた！ 新作「いちご」を加えた「もっちゅりん」全3種が期間限定で勢揃い2025年にミスタードーナツ55周年を記念して登場し、「かつてない食感」とSNSで大きな話題を呼んだ「もっちゅりん」が、ファンの熱い要望に応えて今年も帰ってきます！2026年6月3日（水）から全国の店舗で期間限定発売。今回は、昨年大人気だった「きなこ」（216円）と「みたらし」（226円）の復活に加え、甘酸っぱい味わい