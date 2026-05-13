さだまさしが、ソロ46作目・自身通算51作目となる最新アルバム『神さまの言うとおり』を本日リリースした。本作には、映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』主題歌「神さまの言うとおり」のほか、吉田政美とのフォークデュオ“グレープ”の新曲「木蓮の庭」など、全曲書き下ろしの新曲10篇を収録している。アルバム発売に合わせて、さだまさしオフィシャルYouTubeチャンネルにてアルバムトレーラー映像の前篇が公開された。この前