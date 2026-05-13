岡山東商業×倉敷商業の定期戦シゲトーアリーナ岡山岡山・北区12日 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキです。今回は、商業高校の威信をかけた熱い戦いです。70年以上の歴史を誇る、岡山東商業と倉敷商業の「定期戦」。高校の伝統と誇りをかけ、全校生徒で繰り広げる熱き戦いの決着は。 5月12日、岡山市北区のシゲトーアリーナ岡山にぞくぞくと集まってくる生徒たち。