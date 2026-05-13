立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が5月13日までに、「X」公式アカウントで「渾身（こんしん）の試作品」を公開しました。【スゴい！】スゴい！スゴい！激しくおいしそうな「富士そば風 台湾まぜそば」がコレです！Xでは、「渾身の試作品（富士そば風 台湾まぜそば）ができたので、見てください！！」というコメントともに、試作品の画像を添えてアップ。「販売を目標に制作中」だと明かしています。さらに、「食べ