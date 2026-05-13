女優・黒木メイサが１３日、ＳＮＳを更新。すっかり夏仕様の私服姿を公開した。初夏の日差しを浴びながら、住宅街とおぼしき街中を颯爽と歩く動画を、インスタグラムのストーリーズに投稿。ベージュのキャップにブラウン系のサングラス、ＪＷＡＮＤＥＲＳＯＮのブラウンのバッグという小物使いもさすがだが、振り返った瞬間、驚いたのがバックスタイル。黒い半袖Ｔシャツと思いきや、背中はぱっくりと三角に大きく開いたデ