昨今、社員の健康に気を配り健康経営を実践する企業は多い。健康志向をとらえることが商売においても重要な要素となる食品業界では、こうした動きはより強いと言える。モリタ食材開発研究所（大阪市城東区）の守田勝雄社長は「健康に対する社員の意識と行動が変わることが大事」と話す。同社は今年、健康経営優良法人（中小規模法人部門）に5年連続で認定された。「中小企業に長く勤めてもらうにはどうすれば良いのか」。こう