立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年5月13日にXを更新。高市早苗首相陣営が選挙時に他候補を誹謗中傷する内容の動画を作成依頼していた疑惑を否定したことについて、「実際はどうであったのかを答弁すべき」と指摘した。「『信じる』ではなく調査をして」「週刊文春」が報じているこの問題。自民党総裁選や衆院選挙の際に高市首相の秘書らが他陣営を誹謗中傷内容の動画の作成と拡散を依頼していた、という疑惑となっている。高市首相