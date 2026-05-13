NPB(日本野球機構)は13日の公示を発表。ヤクルトは4選手を入れ替えました。1軍登録された阪口皓亮投手は、今季初昇格。ファームでは13試合にリリーフ登板し、2勝1敗、防御率2.40となっています。登録抹消となったのは、吉村貢司郎投手、拓也投手、宮本丈選手の3選手。ここまで2勝を挙げている吉村投手は、前日の阪神戦の初回に打球が直撃して緊急降板となっていました。広島から移籍2年目の拓也投手は、今季6試合で防御率14.29の成