子どものお弁当に冷凍食品を入れるのは手抜きなのか。冷凍食品ジャーナリストの山本純子さんは「冷凍食品は普通の食品以上に素晴らしい特長がある。私の娘は、毎日、冷凍食品を使用したお弁当を持っていきましたが、親の愛を疑うことなく、すくすくと育って健康。旅行のために強引に1日休ませた以外は、皆勤賞でした」という――。写真＝iStock.com／fadfebrian※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fadfebrian■今から夏休み