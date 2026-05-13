【写真＆動画】渡辺翔太『BEST STAGE EDGE』表紙／『ウェンディ＆ピーターパン』の公演ビジュアル／渡辺翔太＆芳根京子の撮り下ろしビジュアル／渡辺翔太が公開したソロビジュアル／渡辺翔太のコメント映像 『BEST STAGE EDGE』の公式Xにて、Snow Manの渡辺翔太を起用した『BEST STAGE EDGE』NO.5（5月21日発売）の表紙ビジュアルが公開された。 ■渡辺翔太が『BEST STAGE EDGE』表紙に登場 公開された表紙では