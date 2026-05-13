渡辺翔太が“新鮮”なイエロー×グリーンの透け感コーデ披露！“ふわふわ前髪”も印象的な全身ショットに「透明感すごい」「フェアリーすぎる」「お顔が小さい」「ポッケに手入れてるの好きすぎる」の声

【写真＆動画】渡辺翔太『BEST STAGE EDGE』表紙／『ウェンディ＆ピーターパン』の公演ビジュアル／渡辺翔太＆芳根京子の撮り下ろしビジュアル／渡辺翔太が公開したソロビジュアル／渡辺翔太のコメント映像

『BEST STAGE EDGE』の公式Xにて、Snow Manの渡辺翔太を起用した『BEST STAGE EDGE』NO.5（5月21日発売）の表紙ビジュアルが公開された。

■渡辺翔太が『BEST STAGE EDGE』表紙に登場

公開された表紙では、渡辺がふんわりと前髪を下ろしたヘアスタイルで登場。イエローのシャツに、イエローからグリーンへのグラデーションが印象的な透け感のあるカーディガンを重ね、淡いブルーのボタニカル柄が入ったベージュのワイドパンツを合わせた爽やかなスタイルを披露している。

やわらかな色合いの背景とリンクするような装いで、渡辺の透明感あるビジュアルが際立ち、ポケットに手を入れた自然体な立ち姿からスタイルの良さも目を引く。

同号では、表紙＆巻頭特集に渡辺が登場。芳根京子とW主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』が5年ぶりに再演されることを受け、作品と真摯に向き合う渡辺の今を紐解く内容となっている。

SNSでは「透明感すごい」「爽やかでかっこいい」「大好きなふわふわ前髪あり」「お顔が小さい」「スタイル良い」「どタイプ」「フェアリーすぎる」「ピーターパンみたいな色味が新鮮」「ポッケに手入れてるの好きすぎる」などの声が寄せられている。

■『ウェンディ＆ピーターパン』の公演ビジュアル

■渡辺翔太＆芳根京子の撮り下ろしビジュアル

■渡辺翔太が公開したソロビジュアル

■渡辺翔太のコメント映像

■書籍情報

2026.05.21 ON SALE

『BEST STAGE EDGE』NO.5

Snow Man

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