日産自動車が神奈川県の追浜工場での車両生産を終了することに伴い、「いすゞ自動車」などが、日産の子会社の九州にある工場へ転籍できない従業員を受け入れる意向を示していることがわかりました。経営再建中の日産は、2027年度末までに神奈川県横須賀市の追浜工場での車両生産を終え、生産機能を福岡県の日産の子会社の工場へ移す方針です。しかし、家庭の事情などから九州への転籍が難しい従業員もいるため、日産は地元での再就