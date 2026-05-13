マーベル・テレビジョン製作、ヴィジョンの単独ドラマ「ヴィジョンクエスト（原題）」が、2026年10月14日よりディズニープラスで配信開始となることがわかった。米ディズニーのアップフロントで発表されたと米が報じている。 MCUフェーズ6に位置づけられる本作は、「ワンダヴィジョン」、「アガサ・オール・アロング」から続く三部作の“最終章”になるという。「ワンダヴィジョン」で姿を消した