◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１―１の同点で迎えた３回先頭の２打席目に１２試合、５３打席ぶりの本塁打となる７号勝ち越しソロを左中間席へ放った。初回先頭の１打席目には右前安打を放ち、スミスの右犠飛で先取点とな