ボートレース蒲郡の「ＶＳ第３戦ムーンライトプリンセス決定戦」は１３日、予選２日目が行われる。山下夏鈴（２８＝三重）は初日１Ｒ、２コースからコンマ０６の好Ｓを決めると１号艇・笠野友紀恵のターンが流れた懐を的確に差し切り１着。白星発進を決めた。相棒７３号機は「もらったまま行って足は手前寄り。でも乗りにくいし、好きな感じではない。伸びは普通ぐらい」と調整の余地を残している。レース後の勝利選手イン