セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、「セブンプレミアム 生チョコミントバー」(267.84円)と「チョコミントクッキーサンド」(205.20円)を全国のセブン-イレブン店舗で順次発売する。「セブンプレミアム 生チョコミントバー」(267.84円)、「チョコミントクッキーサンド」(205.20円)生チョコミントバーは、生チョコソース、チョコチップ、チョココーティングと、チョコを存分に楽しめる、チョコ好きのためのチョコミントアイスバー