【セブン‐イレブン】チョコミントアイス「生チョコミントバー」「チョコミントクッキーサンド」の2種を発売
セブン‐イレブン・ジャパンは5月19日、「セブンプレミアム 生チョコミントバー」(267.84円)と「チョコミントクッキーサンド」(205.20円)を全国のセブン-イレブン店舗で順次発売する。
「セブンプレミアム 生チョコミントバー」(267.84円)、「チョコミントクッキーサンド」(205.20円)
生チョコミントバーは、生チョコソース、チョコチップ、チョココーティングと、チョコを存分に楽しめる、チョコ好きのためのチョコミントアイスバー。アイス部には、冷凍下でもとろ〜りとろけるカカオ香る生チョコソースが入っており、チョコチップ入りの爽やかなミントアイスとの味わいや食感の変化が楽しめる。
「セブンプレミアム 生チョコミントバー」(267.84円)
チョコミントクッキーサンドは、北海道生クリームを使用したコクのあるミントアイスを、ほろ苦いココアパウダーを混ぜ込んだチョコクッキーでサンド。アイスの中心にはなめらかなチョコソースを閉じ込め、チョコ×ミントの清涼感あふれる味わいを堪能できる。クッキーの食感とミントの清涼感、チョコの満足感を一度に楽しめる一品。
「チョコミントクッキーサンド」(205.20円)
「セブンプレミアム 生チョコミントバー」(267.84円)、「チョコミントクッキーサンド」(205.20円)
生チョコミントバーは、生チョコソース、チョコチップ、チョココーティングと、チョコを存分に楽しめる、チョコ好きのためのチョコミントアイスバー。アイス部には、冷凍下でもとろ〜りとろけるカカオ香る生チョコソースが入っており、チョコチップ入りの爽やかなミントアイスとの味わいや食感の変化が楽しめる。
チョコミントクッキーサンドは、北海道生クリームを使用したコクのあるミントアイスを、ほろ苦いココアパウダーを混ぜ込んだチョコクッキーでサンド。アイスの中心にはなめらかなチョコソースを閉じ込め、チョコ×ミントの清涼感あふれる味わいを堪能できる。クッキーの食感とミントの清涼感、チョコの満足感を一度に楽しめる一品。
「チョコミントクッキーサンド」(205.20円)