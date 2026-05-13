モスバーガーは、5月20日から期間限定の新作ドリンクとスイーツを全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で発売する。国産白桃と瀬戸内産レモンを使用した爽やかなドリンク3種に加え、井村屋との初コラボによる“アイスわらび餅”2種が登場する。今回発売するドリンクは、国産白桃のピューレと果肉入りソースに、くし切りレモンやレモン果汁を合わせた夏向けのシリーズ。透明なソーダと白桃ソースが重なるグラデーションが特徴で