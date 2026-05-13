モスバーガー、白桃×レモンの爽快ドリンク＆井村屋とのコラボスイーツの“アイスわらび餅”発売

モスバーガーは、5月20日から期間限定の新作ドリンクとスイーツを全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)で発売する。国産白桃と瀬戸内産レモンを使用した爽やかなドリンク3種に加え、井村屋との初コラボによる“アイスわらび餅”2種が登場する。

今回発売するドリンクは、国産白桃のピューレと果肉入りソースに、くし切りレモンやレモン果汁を合わせた夏向けのシリーズ。透明なソーダと白桃ソースが重なるグラデーションが特徴で、見た目にも涼やかな仕上がりとなっている。発売に先立って、メディア向け発表会が開催された。

モスバーガーは、ランチタイムに来客が集中する傾向があるという。そこで、ランチとディナーの間の“ティータイム”需要の拡大に向け、ドリンクやスイーツの新商品を投入し、幅広い時間帯での利用促進を図る。

〈白桃×レモンの爽快ドリンクが登場〉

「白桃ソーダ with 国産白桃&レモンソース」は、国産白桃の甘みとレモンの爽やかな酸味を組み合わせた炭酸ドリンク。サイズはSサイズ290円、Mサイズ360円、Lサイズ430円で展開する。

「白桃（はくとう）ソーダ with 国産白桃（はくとう）＆レモンソース」

また、「レモンまるまる1個分! 白桃ソーダ with 国産白桃&レモンソース」(590円)は、くし切りレモンを1個分使用した贅沢仕様。レモンをつぶしながら飲むことで、好みの酸味に調整できる。

さらに、カフェタイプ店舗「モスバーガー&カフェ」などで人気のティーシロップを活用した「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」(Mサイズ420円)も新発売。キャンディ茶葉を使用したオリジナルティーシロップとミルクを合わせ、2層の美しい見た目に仕上げた。

「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」

ドリンク3種は、5月20日から販売開始。「白桃ソーダ」2種は9月上旬まで、「ティーミルク」は11月上旬までの期間限定販売となる。

〈井村屋と初コラボ アイスわらび餅〉

同日から発売される新スイーツは、井村屋と共同開発した“凍ったまま食べる”アイスわらび餅。

「アイスドルチェ 苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」(260円)は、福岡県産「あまおう」を使用した甘酸っぱいソースと苺クリームを、わらび餅で包んだ三層構造のスイーツ。

「アイスドルチェ 抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜ソース入り〜」(260円)は、沖縄県産黒糖を使った黒蜜ソースと宇治抹茶入りクリームを組み合わせた和洋折衷の味わいとなっている。

「苺クリームのアイスわらび餅 〜あまおうソース入り〜」、「抹茶クリームのアイスわらび餅 〜黒蜜（くろみつ）ソース入り〜」

いずれも冷凍状態で提供され、時間の経過とともに、わらび餅がやわらかく溶けて“ぷるん”とした食感へ変化していくのが特徴だ。

販売期間は、5月20日から9月上旬まで。全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)で販売する。