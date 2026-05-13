【モデルプレス＝2026/05/13】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃12が5月12日に放送された。「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）の脱落に悲しみの声が寄せられている。【写真】HYBEオーデ脱落の「ガルプラ」美女、直筆美文字のコメント◆「ワースカ」最終審査で脱落・桑原彩