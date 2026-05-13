貝印は5月11日、なでるようにそれるカミソリ「なでそり」(1,100円)を同社公式オンラインストア、全国のドラッグストア、ホームセンター、大手量販店などで発売した。「なでそり」(1,100円)○肌をなでるだけで毛がそれる新感覚カミソリ同商品は、肌をなでるように、円を描きながら大きく動かすことで毛がそれるカミソリ。刃に2つの樹脂ガードをつけることによって、刃が直接肌に触れにくく安心して使用できる。従来のT字カミソリに