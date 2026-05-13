「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月12日の第1試合でBEAST Xの「ミス・パーフェクト」東城りお（連盟）が、装飾をしないからこそ際立つ究極の美貌を携えて試合会場に現れた。【映像】美女雀士・東城、サラサラなストレートヘアにスラリと伸びた美脚愛らしいえくぼが印象的な表情と、グラビアでも絶賛される抜群のスレンダーボディで高い人気を誇る東城。彼女の代名詞でもある艶やかなロングヘアは、この日、編