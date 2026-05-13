■「立党から70年、時は来た」高市早苗首相（自民党総裁）は4月12日の党大会で、憲法改正について「立党から70年、時は来た」「（国民投票への）発議のメドが立った状態で来年（2027年）の党大会を迎えたい」と述べ、衆参両院の憲法審査会での議論を加速させ、早期に憲法改正原案の国会提出を目指す考えを明らかにした。副大臣の認証式から帰着する高市総理（写真＝内閣広報室／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）憲法改正の発議には