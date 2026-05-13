きょう5月13日（水）よる10時 第6話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。母から父のパソコンのパスワードを解読してほしいと依頼されたルナ（波瑠）。解読の唯一のヒントは、デスクトップの背景に設定された『吾輩は猫である』の初版本の画像。ルナは手がかりを求めて涼子（麻生久美子）、田村（胗俊太郎）と共に老舗の古書店へ。だが店に一歩足を踏み入れると、頭か