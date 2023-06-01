シンガー・ソングライター米津玄師（35）の楽曲「ピースサイン」が、アメリカレコード協会（RIAA）からゴールド認定を受けたことが12日、分かった。日本語詞楽曲で同協会の認定を受けるのは、歴代最多となる3回目。自らが持っていた記録を更新し、史上初の偉業として音楽史に名を刻んだ。全米のセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行う同協会は、公式サイトで、「ピースサイン」が50万ユニット以上（1ユニット＝実店舗販売1