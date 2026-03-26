国際サッカー連盟(FIFA)は12日、U-17日本代表の5大会連続12回目のU-17ワールドカップ出場が決まったと発表した。U-17日本代表は現在、AFC U17アジアカップに参戦中。今大会の8強入りがW杯出場の条件だったが、すでに開幕2連勝で勝ち点6を獲得したことに加え、開催国としてU-17W杯出場権をすでに持っているカタールと同じ組に入っていることから、グループリーグの順位決定を待たずに早期決着に至った。日本は日本時間13日未