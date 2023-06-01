京都のチョウ貴裁監督（57）が百年構想リーグ限りで勇退することが12日、分かった。関係者によると、すでに浦和が来季監督の就任オファーを提示しているという。昨年のクラブ史上最高順位3位とアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）出場権が置き土産。クラブ史に名を残した名将は、次なる人材に未来を託す。チョウ貴裁監督が生まれ故郷の京都を離れる決断を下した。すでに強化部やチームスタッフには退任の意思を通達