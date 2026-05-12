皇后さまは１２日、皇居内の紅葉山御養蚕所で、今年の養蚕作業を始める「御養蚕始の儀」に臨まれた。宮内庁によると、今年も昨年同様、純国産種「小石丸」など４種を飼育される。儀式の後、天皇陛下と長女愛子さまも訪れ、皇后さまと一緒に蚕に桑の葉を与えられた。