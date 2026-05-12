「五月病」という言葉があるように、5月は憂鬱（ゆううつ）になりやすい時期です。「疲れて何もしたくない」「趣味や楽しみだったことをやる気力がない」「何をしても楽しくない」などと感じるとき、単なる疲れなのか、うつ病の可能性があるのか分からないことがあります。【要注意】これが“うつ病”の可能性がある「症状」です（画像14枚）実際に疲労なのか精神疾患なのかを見分けるポイントはあるのでしょうか。疲労と精神疾