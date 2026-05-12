住宅ローン利用者の約8割が変動金利を選んでいます。しかし2026年3月、国土交通省は「住宅ローンの常識が変わる!?」というリーフレットを公表し、金利上昇リスクへの警鐘を鳴らしました。 実際に、三菱ＵＦＪ銀行の変動金利は2026年4月時点で年0.945％と上昇しています。金利が上がりつつある今、変動金利を選び続けて本当に大丈夫なのでしょうか。 本記事では、金利が上がると返済額がどう変わる