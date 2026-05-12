井の頭自然文化園からの発表です。【映像】井の頭自然文化園からの発表「アムールヤマネコの『ミレ』について井の頭自然文化園で飼育していたアムールヤマネコの『ミレ』（メス）が出産しましたが、その後、死亡しましたので、お知らせします。死亡したアムールヤマネコ名前 ミレ性別 メス年齢 6歳生年月日 2020年4月30日 ソウル大公園（韓国）生まれ2021年11月4日 井の頭自然文化園に来園死亡日 2026年5月2日死因 膀胱の損傷に