◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)巨人・平山功太選手が2回の守備でダイビングキャッチを見せ、守りで戸郷翔征投手を援護しました。この日、「1番・ライト」で先発出場している平山選手。両チーム無得点で迎えた2回表、先発の戸郷投手が2アウトとした場面で、床田寛樹投手が放った打球はライト方向のファウルゾーンへ飛びます。これを平山選手が一直線で追いかけると、地面ギリギリでダイビングキャッチしアウトに。こ