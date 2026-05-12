昨夜（11日）行われたバスケットボール男子B3リーグ、プレーオフ準決勝の第3戦。香川ファイブアローズは新潟との激戦を制し、初の決勝進出を決めました。 ここまで1勝1敗。勝った方が決勝に進出する大一番です。レギュラーシーズン1位の香川は、第1Q、相手の勢いに押され7点ビハインドと、昨年のプレーオフで敗れた5位の新潟に苦しめられます。 それでも前半2点差まで詰め寄ると、第3