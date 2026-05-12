◆大相撲夏場所３日目（１２日・両国国技館）大関に復帰した霧島（音羽山）は、東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）を寄り切り、３連勝とした。霧島はもろ差しを許したが右でおっつけ、左を決めるような形で、寄り切った。藤ノ川の左足が土俵を割ったが、行司、審判は気づかず、続行され、霧島が、上手投げで「勝利」。一度は霧島の「上手投げ」が決まり手とされ、場内アナウンスされた。だが、しばらくして、「寄り切り」と訂正され