八村倫太郎（WATWING）、増子敦貴（GENIC）、駒木根葵汰、前田公輝が出演する映画『ホーム スイート ホーム』の公開日が9月4日に決定。あわせて特報映像が公開され、追加キャストが発表された。 参考：『御上先生』制作陣が伝えたい“考えて”のメッセージ神崎役に奥平大兼を抜擢した理由も 本作は、『半沢直樹』（TBS系）、『サバカン SABAKAN』などを手がけた金沢知樹が演出を担当した同名舞台