北朝鮮の女子サッカーチームが来週韓国で行われる国際大会に出場するため、12日に経由地の中国北京に入りました。北朝鮮から持ってきたとみられる即席ラーメンなどを運ぶ様子もありました。12日、北朝鮮の女子サッカーチームが平壌から北京の空港に到着しました。選手やスタッフなど合わせて30人ほどが空港を出た後、駐車場に待機するバスに乗り込みました。──韓国に行く気持ちは？選手「…」選手の中には北朝鮮から持ってきた即