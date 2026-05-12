（苗栗中央社）中部・苗栗県の鍾東錦（しょうとうきん）県長が率いる訪問団が、7〜11日の日程で日本を視察した。同県政府によれば、一行は滞在中、長野県の「軽井沢ウイスキー蒸留所」を視察。鍾県長は、同蒸留所のブランド戦略について学ぶべき点が多いとし、観光振興の参考にしたいとの考えを示した。 同蒸留所は、高品質と称されながらも2012年に閉鎖した「軽井沢蒸留所」の志を受け継ごうと22年に始動。旧蒸留所のモルトマス