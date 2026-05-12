元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）と妻でタレントの丸高愛実（35）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。交際中にあわや大ゲンカとなったエピソードを振り返った。交際中、柿谷氏のスマホカバー背面に、とある名刺が差し込まれているのを発見した丸高。その名刺は白い紙面に金色で「ゴージャスな感じで書かれてた」ため、「キャバクラ行ったわ」と確信。行くこと自体ではなく、自分に隠れて行っ