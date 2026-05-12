生成AIで偽の画像や動画を作る「ディープフェイク」を使った詐欺広告が問題となるなか、自民党のプロジェクトチームは、事業者が迅速に削除する枠組みを検討することなどを政府に求める提言案をまとめました。自民党平将明 前デジタル大臣「対応を取らないプラットフォーマーは絶対許さんと。今実際に目の前で被害が起きておりますので、そういった姿勢で政府と連携して取り組んでいきたい」自民党はきょう、ディープフェイ